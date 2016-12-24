Первая в мире «солнечная дорога» открылась во Франции

Во Франции открыта первая в мире «солнечная дорога». Проект финансируется министерством окружающей среды, его стоимость составила €5 млн.



Назвали участок дороги длиной 1 км Wattway, он покрыт 2880 солнечными батареями, которые могу сгенерировать до 767 кВт ч в сутки, сообщает ТАСС.

Предполагается, что этого хватит на то, чтобы обеспечить общественное освещение для города с населением в 5 тыс. человек. Экспериментальный участок трассы будет работать два года, за это время удастся рассчитать точное количество выработанной электроэнергии.