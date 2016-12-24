Ушла из жизни стюардесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

Легендарная стюардесса Весна Вулович, выжившая после взрыва самолета и падения с 10-километровой высоты в 1972 году, скончалась в возрасте 66 лет в Белграде, передают местные СМИ.



Как сообщает сербское издание «Вечерние новости», полиция обнаружила тело женщины в ее квартире. О причине смерти стюардессы не сообщается.

Рекорд Весны Вулович по выживанию после падения с большой высоты без парашюта был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 26 января 1972 года стюардесса-стажер находилась на борту самолета McDonnell Douglas DC-9-32. На высоте 10 160 м в лайнере произошел взрыв. В результате погибли 23 пассажира и четыре члена экипажа. Весна Вулович стала единственной выжившей в этой авиакатастрофе.