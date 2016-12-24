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Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с юбилеем

Ильхаму Алиеву исполнилось 55 лет

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президент России поздравил президента Азербайджана с 55-летием. Российский лидер отметил в поздравительной телеграмме, что высоко ценит доверие и взаимопонимание, сложившиеся между политиками.

«Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами»,  говорится в поздравлении Владимира Путина.

Российский лидер выразил уверенность в продолжении конструктивного общения и плодотворной совместной работы с президентом Азербайджана и отметил, что Ильхам Алиев в России известен как надежный друг и принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с юбилеем

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с юбилеемИльхаму Алиеву исполнилось 55 лет

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