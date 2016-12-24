Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с юбилеем

Ильхаму Алиеву исполнилось 55 лет
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Президент России поздравил президента Азербайджана с 55-летием. Российский лидер отметил в поздравительной телеграмме, что высоко ценит доверие и взаимопонимание, сложившиеся между политиками.
«Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами», — говорится в поздравлении Владимира Путина.
Российский лидер выразил уверенность в продолжении конструктивного общения и плодотворной совместной работы с президентом Азербайджана и отметил, что Ильхам Алиев в России известен как надежный друг и принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства.