Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Обама призвал Пентагон бороться с зарубежной пропагандой

Бюджет министерства обороны США на 2017 год предусматривает создание специального центра

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Барак Обама подписал законопроект о выделении средств Пентагону в 2017 финансовом году. Законопроектом предусмотрено создание в США центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией.

Вновь образованный центр войдет в структуру Государственного департамента. Работу над его созданием будут вести госсекретарь США, глава Пентагоны и главы других федеральных американских ведомств. Сотрудники центра по борьбе с дезинформацией должны будут отслеживать информационные материалы, представляющие угрозу для нацбезопасности СШ и обеспечить распространение данных, «основанных на фактах».

Документ о создании центра по борьбе с зарубежной пропагандой опубликован на сайте конгресса США.

Читайте также:

Обама ограничил финансирование военного сотрудничества с РФ

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Обама призвал Пентагон бороться с зарубежной пропагандой

Обама призвал Пентагон бороться с зарубежной пропагандойБюджет министерства обороны США на 2017 год предусматривает создание специального центра

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке