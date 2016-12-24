Обама призвал Пентагон бороться с зарубежной пропагандой

Президент США Барак Обама подписал законопроект о выделении средств Пентагону в 2017 финансовом году. Законопроектом предусмотрено создание в США центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией.

Вновь образованный центр войдет в структуру Государственного департамента. Работу над его созданием будут вести госсекретарь США, глава Пентагоны и главы других федеральных американских ведомств. Сотрудники центра по борьбе с дезинформацией должны будут отслеживать информационные материалы, представляющие угрозу для нацбезопасности СШ и обеспечить распространение данных, «основанных на фактах».

Документ о создании центра по борьбе с зарубежной пропагандой опубликован на сайте конгресса США.