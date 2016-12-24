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СМИ рассказали о рождественском меню Ангелы Меркель

Федеральный канцлер посетила супермаркет после пресс-конференции в пятницу

СМИ ФРГ рассказали о рождественском столе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политик посетила супермаркет после пресс-конференции в пятницу и купила масло, картофель, творог, перец и коробку конфет. Эти продукты она регулярно покупает в супермаркете, рассказали прессе его сотрудники.

«РИА Новости» со ссылкой на газету Bild уточняет, что чек Меркель составил около 100 евро. Канцлер пришла в супермаркет в сопровождении телохранителей и со своим пакетом.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

СМИ рассказали о рождественском меню Ангелы Меркель

Федеральный канцлер посетила супермаркет после пресс-конференции в пятницу

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