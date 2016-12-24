Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Власти Рима запретили проезд грузовиков в центр города

Запрет вводится с 24 по 26 декабря и будет возобновлен с 1 по 6 января

Фото: Reuters/Tony Gentile

После теракта в Берлине власти Рима запретили проезд грузовых транспортных средств в центр города. Местная пресса сообщает, что принятые меры коснутся транспорта весом более 3,5 т и будут действовать с 24 по 26 декабря и с 1 по 6 января.

Введенным запретом власти Рима хотят обезопасить места массовых праздничных гуляний.

Теракт, произошедший 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, унес жизни 12 человек, более 50 получили ранения. Террориста, направившего грузовик в толпу людей, ликвидировали в Милане спустя несколько дней.

Читайте также:

Рождественскую ярмарку эвакуировали во Франции

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Власти Рима запретили проезд грузовиков в центр города

Власти Рима запретили проезд грузовиков в центр городаЗапрет вводится с 24 по 26 декабря и будет возобновлен с 1 по 6 января

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке