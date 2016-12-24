Власти Рима запретили проезд грузовиков в центр города

После теракта в Берлине власти Рима запретили проезд грузовых транспортных средств в центр города. Местная пресса сообщает, что принятые меры коснутся транспорта весом более 3,5 т и будут действовать с 24 по 26 декабря и с 1 по 6 января.

Введенным запретом власти Рима хотят обезопасить места массовых праздничных гуляний.

Теракт, произошедший 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, унес жизни 12 человек, более 50 получили ранения. Террориста, направившего грузовик в толпу людей, ликвидировали в Милане спустя несколько дней.