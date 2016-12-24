МИД России предостерегает Польшу от сноса советских памятников

В российском МИДе назвали демонтаж памятника благодарности, установленного в городе Ланьцут в ознаменование подвига советских воинов, «очередным актом демонстративного цинизма».

В МИДе считают, что власти Польши «не просто пренебрегли в который раз» рядом межправительственных документов, «которые требуют заботиться о памятниках». Москва предостерегает польскую сторону от внесения поправок в законодательство, которое запрещает «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя».



Принятие подобных поправок откроет «путь к массовому истреблению советских памятников в Польше», считают в МИДе.

В этом году в Польше были демонтированы семь памятников советским воинам, зафиксировано 15 актов вандализма на советских мемориальных объектах, говорится в комментарии ведомства.