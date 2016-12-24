Москва готова принять глав Израиля и Палестины для обсуждения кризиса

Москва готова принять глав Израиля и Палестины для обсуждения конфликта между сторонами, сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что выход из кризиса возможен только через прямые переговоры двух сторон палестино-израильского конфликта без предварительных условий. При этом Россия готова выступить как участник ближневосточного «квартета» международных посредников.

«Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, в том числе и в Восточном Иерусалиме.