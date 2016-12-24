Москва назвала безосновательными претензии Вашингтона по Донбассу

Москва считает безосновательными претензии США по урегулированию ситуации в Донбассе. Госпереворот на Украине произошел при поддержке Вашингтона и привел к референдуму жителей Севастополя и Крыма, напоминают в российском МИДе.

В ведомстве также отметили, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе раз за разом срывает Киев.

«Вместо того чтобы одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе, Вашингтон предъявляет очередные безосновательные претензии нам», — говорится на сайте ведомства.

«Напоминаем: именно государственный переворот на Украине при американской поддержке привел к референдуму жителей Крыма и Севастополя», — отмечается в документе.

Крым вернулся в состав России после референдума, состоявшегося весной 2014 года. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».