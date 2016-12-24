Савченко назвала нынешнюю киевскую власть преступной

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в телеинтервью, что нынешняя власть Украины, по мнению народа, не менее преступна, чем предыдущая.

Внефракционный парламентарий задалась вопросом, стоит ли усиливать президента. «Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» — цитирует Савченко «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Надежду Савченко, 7 декабря посетившую Минск и встретившуюся с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, исключили из фракции «Батькивщина». В минувший четверг Верховная рада исключила Савченко из украинской делегации ПАСЕ.