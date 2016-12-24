Пушков предложил сократить число публичных выступлений дипломатов

Безопасность российских послов за рубежом необходимо обеспечить за счет сокращения числа их публичных выступлений, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.



По мнению сенатора, такие меры смогут предотвратить трагедии, подобные убийству российского посла в Турции во время открытия фотовыставки.

«Усилить безопасности дипмиссии, по всей вероятности, сократить до минимума число публичных появлений наших послов, потому что, конечно, угроза… (появляется. — «Известия») во время публичных появлений», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова члена верхней палаты российского парламента.

19 декабря в ходе своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось сразу же ликвидировать злоумышленника, стрелявшего в дипломата. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.