Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Пушков предложил сократить число публичных выступлений дипломатов

По мнению сенатора, эти меры позволят обеспечить безопасность сотрудников дипмиссий

Безопасность российских послов за рубежом необходимо обеспечить за счет сокращения числа их публичных выступлений, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, такие меры смогут предотвратить трагедии, подобные убийству российского посла в Турции во время открытия фотовыставки.

«Усилить безопасности дипмиссии, по всей вероятности, сократить до минимума число публичных появлений наших послов, потому что, конечно, угроза… (появляется. — «Известия») во время публичных появлений», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова члена верхней палаты российского парламента.

19 декабря в ходе своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось сразу же ликвидировать злоумышленника, стрелявшего в дипломата. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Читайте также:

Слово об Андрее Карлове

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Пушков предложил сократить число публичных выступлений дипломатов

По мнению сенатора, эти меры позволят обеспечить безопасность сотрудников дипмиссий

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке