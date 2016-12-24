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Скончался гитарист группы Status Quo Рик Парфитт

Музыкант умер на 69-м году жизни после травмы

На 69-м году жизни в Испании скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт, который находился в клинике после травмы плеча, сообщил менеджер музыканта.

Парфитт умер в результате развития инфекции, которая стала осложнением полученной травмы, передает BBC.

Сообщается, что музыкант страдал сердечными заболеваниями с 1997 года, когда ему была сделана операция по коронарному шунтированию сосудов сердца. В октябре он заявил, что больше не выйдет на сцену из-за проблем со здоровьем.

Ударник Джефф Рич, который играл в Status Quo с Парфиттом в течение 16 лет, заявил, что он был «хорошим. Недооцененным музыкантов и великим ритм-гитаристом». По его словам, сложности со здоровьем у Парфитта являлись для него большой проблемой.

Британская рок-группа Status Quo выпустила свой дебютный альбом в 1968 году. К наступлению 1970-х группа уде обрела широкую популярность. Группа записала уже более 30 альбомов, наиболее известными песнями стали In The Army Now, Rockin' All Over the World и Down Down.

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Скончался гитарист группы Status Quo Рик Парфитт

Музыкант умер на 69-м году жизни после травмы

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