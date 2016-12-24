Русский ПЕН-центр открестился от письма в защиту Сенцова

Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) не писала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа «либеральных» оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию», — пояснили в пресс-службе организации.

В Центре подчеркнули, что подписавшие письмо писатели являются членами организации, но принимают собственные решения и не в первый раз собирают среди единомышленников подписи.

Ранее СМИ сообщили, что более 60 членов Русского ПЕН-центра поставили подписи под письмом президенту РФ с просьбой помиловать Сенцова. В частности, сообщалось, что письмо подписали Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер, Лев Рубинштейн и другие писатели, поэты и журналисты.

Накануне Путин отметил, что для освобождения Сенцова необходимо, чтобы «созрели» подходящие условия. Президент пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно. «Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности. Решение суда по его делу вынесено», — сказал глава государства.



Напомним, что в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму, целью которых являлась дестабилизация ситуации на полуострове. Его предполагаемый соучастник Александр Кольченко был осужден на 10 лет.