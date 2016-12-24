Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Русский ПЕН-центр открестился от письма в защиту Сенцова

Ранее СМИ сообщили, что писатели обратились к президенту РФ с просьбой о помиловании украинского режиссера

Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) не писала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа «либеральных» оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию», — пояснили в пресс-службе организации.

В Центре подчеркнули, что подписавшие письмо писатели являются членами организации, но принимают собственные решения и не в первый раз собирают среди единомышленников подписи.

Ранее СМИ сообщили, что более 60 членов Русского ПЕН-центра поставили подписи под письмом президенту РФ с просьбой помиловать Сенцова. В частности, сообщалось, что письмо подписали Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер, Лев Рубинштейн и другие писатели, поэты и журналисты.

Накануне Путин отметил, что для освобождения Сенцова необходимо, чтобы «созрели» подходящие условия. Президент пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно. «Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности. Решение суда по его делу вынесено», — сказал глава государства.

Напомним, что в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму, целью которых являлась дестабилизация ситуации на полуострове. Его предполагаемый соучастник Александр Кольченко был осужден на 10 лет.

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Русский ПЕН-центр открестился от письма в защиту Сенцова

Ранее СМИ сообщили, что писатели обратились к президенту РФ с просьбой о помиловании украинского режиссера

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке