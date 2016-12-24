СМИ заподозрили Пан Ги Муна во взяточничестве

Журналисты корейского издания Sisa Journal заявили, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2005 и 2006 годах взял взяток на сумму, превышающую $200 тыс. В то времяя глава Всемирной организации занимал пост главы МИД Южной Кореи.

Уточняется, что Пан Ги Мун получил $200 тыс. весной 2005 года на обеде, который проводился в честь визита главы МИД Вьетнама в Южную Корею. В составе вьетнамкой делегации, как утверждают журналисты, был влиятельный бизнесмен Пак Ен Ча, возглавляющий компанию Taekwang, сообщает ТАСС со ссылкой на SBS News.

Отмечается, что влиятельный бизнесмен якобы прибыл на обед за час до его начала, чтобы передать взятку Пан Ги Муну. Журналисты также утверждают, что получили доступ к записной книжке секретаря бизнесмена, в которой напротив имени Пан Ги Муна встречаются различные цифры. Так, согласно записям, еще $30 тыс. тот же бизнесмен передал Пан Ги Муну в 2007 году в Нью-Йорке, когда тот уже возглавлял ООН.

Пан Ги Мун категорически отвергает все обвинения и заявляет, что не знаком и никогда не был знаком с Пак Ен Ча. Бизнесмен также заявил, что не передавал генсеку ООН никаких взяток.

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