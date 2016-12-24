МВД Турции: убийство российского посла Карлова было спланировано

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова не был террористом-одиночкой, сообщает агентство Anadolu.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена. Покушение — не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — сказал Сойлу.

По словам министра, теракты, произошедшие в Турции после парламентских выборов 7 июня 2015 года и вооруженное нападение на российского дипломата являются цепью единого плана.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре экс-сотрудником силовых структур Турции, примкнувшим к террористам. Нападавший был ликвидирован на месте.

Президент РФ Владимир Путин приравнял убийство российского посла к нападению на страну и присвоил Карлову звание Героя России посмертно.

