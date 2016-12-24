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Путин и Роухани условились о координации усилий по Сирии

Президенты РФ и Ирана провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, в ходе беседы стороны договорились координировать усилия по мирному процессу в Сирии, а также отметили важность освобождения Алеппо от террористов, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, стороны намерены продолжить тесную координацию в разрешении сирийского кризиса. В частности, это будет осуществлено в рамках переговоров сторон в Астане с целью формулирования конкретных договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», — сказано в сообщении.

Кроме этого, Роухани выразил соболезнования в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Путин и Роухани условились о координации усилий по Сирии

Президенты РФ и Ирана провели телефонный разговор

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