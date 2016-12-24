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В Турции свыше 1,5 тыс. человек арестованы за экстремизм в соцсетях

В отношении еще 10 тыс. продолжаются следственные или судебные процедуры

Министерство внутренних дел Турции за последние полгода арестовало более 1,5 тыс. человек по обвинению в пропаганде терроризма или оскорблении руководства страны через социальные сети.

«За последние шесть месяцев в отношении 3710 человек было инициировано судопроизводство по подозрениям в разжигании через социальные медиа ненависти, оскорблениях руководства страны, нападках на принцип территориальной целостности страны, пропаганде терроризма», — цитирует ТАСС заявление МВД Турции.

В итоге 1656 человек были арестованы, остальные отпущены с необходимостью регулярно отмечаться в полиции. В отношении еще 10 тыс. человек продолжаются следственные или судебные процедуры.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

В Турции свыше 1,5 тыс. человек арестованы за экстремизм в соцсетях

В отношении еще 10 тыс. продолжаются следственные или судебные процедуры

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