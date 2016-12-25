В Испании умер двукратный обладатель «Оскара» Хиль Паррондо

Испанский декоратор и художник кино Хиль Паррондо скончался в возрасте 95 лет, сообщает газета El Mundo.



Паррондо в общей сложности принимал участие в работе над 114 фильмами, в том числе над знаменитой картиной Дэвида Лина «Доктор Живаго».

Он четыре раза становился лауреатом испанской национальной кинопремии «Гойя», а также в 1970 и 1971 годы ща лучшую работу художника получил «Оскары». Его наградили за исторические фильмы «Паттон» и «Николай и Александра», которая была посвящена последнему правителю Российской империи.