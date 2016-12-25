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Спасатели сняли туристов с застрявшего на высоте 2500 м фуникулера

На курорте в Италии около 130 человек несколько часов провисели запертыми в кабинах

Спасатели завершили операцию по спасению около 130 туристов, которые оказались заблокированы в кабинах фуникулера на высоте 2500 метров в Италии, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Рождества путешественники, проводившие время на горнолыжном курорте Брей-Червиния в области Валле-д'Аоста, на несколько часов застряли в кабинах фуникулера, который остановился из-за сильного ветра.

В спасательной операции, которая осложнялась порывистым ветром и снегопадом, приняли участие 150 сотрудников специальной альпийской службы спасения, лесничества и пожарных. Также был задействован швейцарский вертолет.

Отмечается, что работы проходили в штатном режиме, никто не пострадал.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Спасатели сняли туристов с застрявшего на высоте 2500 м фуникулера

На курорте в Италии около 130 человек несколько часов провисели запертыми в кабинах

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