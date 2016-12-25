Эксперты: к 2020 году ракеты КНДР смогут долетать до США

Южнокорейские эксперты считают, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США. Об этом сообщает агентство Yonhap, цитаты из которого приводит ТАСС.

«Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их минитюаризации и разнообразии», — говорится в тексте доклада Института стратегии национальной безопасности, работающего под эгидой Национального агентства разведки Республики Корея.

Предполагается, что Северной Корее удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы. Также эксперты отметили, что в ходе последних испытаний Пхеньяна баллистическая ракета пролетела около 1,4 тыс. км.

Кроме того, в докладе говорится, что разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет у КНДР всего несколько лет, а учитывая возможности северокорейских подлодок, «военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой».



Ранее КНДР отвергла требование НАТО отказаться от ракетно-ядерной программы.