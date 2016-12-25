Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Эксперты: к 2020 году ракеты КНДР смогут долетать до США

СМИ Южной Кореи опубликовали доклад Национального агентства разведки о ядерной программе Пхеньяна

Южнокорейские эксперты считают, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США. Об этом сообщает агентство Yonhap, цитаты из которого приводит ТАСС.

«Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их минитюаризации и разнообразии», — говорится в тексте доклада Института стратегии национальной безопасности, работающего под эгидой Национального агентства разведки Республики Корея.

Предполагается, что Северной Корее удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы. Также эксперты отметили, что в ходе последних испытаний Пхеньяна баллистическая ракета пролетела около 1,4 тыс. км.

Кроме того, в докладе говорится, что разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет у КНДР всего несколько лет, а учитывая возможности северокорейских подлодок, «военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой».

Ранее КНДР отвергла требование НАТО отказаться от ракетно-ядерной программы.

Читайте также:

Пхеньян разрабатывает беспилотник с увеличенным радиусом действия

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Эксперты: к 2020 году ракеты КНДР смогут долетать до США

СМИ Южной Кореи опубликовали доклад Национального агентства разведки о ядерной программе Пхеньяна

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке