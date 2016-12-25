Ученые обеспокоены рекордным потеплением на Северном полюсе

Ученые-климатологи озабочены значительным повышением температуры воздуха на Северном полюсе. Предполагается, что она уже в ближайшее время может подняться до нуля градусов.

По данным климатологов, в Арктике за последние месяцы потеплело на пять градусов.

Толщина ледового покрова Северного Ледовитого океана уменьшилась летом 2016 года. Климатологи уверены, что процесс таяния ледников ускорился, что приводит к повышению температуры воздуха, сообщает «Федеральное агентство новостей».