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Ученые обеспокоены рекордным потеплением на Северном полюсе

В ближайшее время температура воздуха в Арктике может подняться до нуля

Ученые-климатологи озабочены значительным повышением температуры воздуха на Северном полюсе. Предполагается, что она уже в ближайшее время может подняться до нуля градусов.

По данным климатологов, в Арктике за последние месяцы потеплело на пять градусов.

Толщина ледового покрова Северного Ледовитого океана уменьшилась летом 2016 года. Климатологи уверены, что процесс таяния ледников ускорился, что приводит к повышению температуры воздуха, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Ученые обеспокоены рекордным потеплением на Северном полюсе

В ближайшее время температура воздуха в Арктике может подняться до нуля

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