Представитель Трампа Джейсон Миллер отказался от поста в Белом доме

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался от предложения республиканца занять должность директора по коммуникациям в Белом доме.

Как передает издание Politico, представитель Дональда Трампа объяснил, что он отказывается от этой должности, поскольку хочет больше времени проводить с семьей.

Джейсон Миллер пояснил, что он с его женой ожидает появления на свет второго сына. «Это не подходящее время для того, чтобы занять новый пост, требующий настолько больших затрат сил, как пост директора по коммуникациям Белого дома», — отметил представитель избранного президента США.

Отмечается, что вместо него на должность директора по коммуникациям будет выдвинут представитель Республиканского национального комитета Шон Спайсер.