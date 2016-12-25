Неизвестный избил бывшего чемпиона мира по боксу Рикардо Майорге

Неизвестный мужчина избил бывшего чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях никарагуанца Рикардо Майорге на одной из автозаправок в Манагуа.

Как передает портал boxingscene, конфликт между нападавшим и спортсменом произошел из-за очереди на заправку автомобиля. После словесной перепалки неизвестный достал биту и ударил оппонента несколько раз, разбив Рикардо Майорге лицо.

Боксер становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 41 бой, из которых 31 поединок завершился его победой.