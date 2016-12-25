Валерий Халилов: «Вдохновение мое — это армия»

В катастрофе Ту-154 на Черном море погиб генерал-лейтенант Валерий Халилов, народный артист РФ, директор и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. «Известия» соболезнуют родным погибшего и вспоминают фрагменты его бесед с корреспондентами газеты.

О начале творческого пути

— Я родился в семье военного дирижера, в Средней Азии. Когда мне было девять лет, мы переехали в Москву. С пятого класса поступил в Московскую военно-музыкальную школу — сейчас это Московское военно-музыкальное училище. Надо сказать, образование давали прекрасное. И условия там были прекрасными: школа находилась в живописном уголке Москвы, в Серебряном Бору. Очень четкий режим: зарядка, питание по расписанию, вечерние поверки, караулы, казарма, строгая дисциплина. В общем, нормальная военная обстановка. Нельзя сказать, что такая же, как у солдат по призыву, но армейский дух был во всем. Поступал как пианист, а там сказали — и на духовом играть научим. И научили. Да еще как.



О профессии и армии

— Могу вам точно сказать: профессия военного музыканта должна быть востребована всегда. Оркестр в армии на первом месте. Но сейчас у многих, к сожалению, сложилось негативное отношение к армии. В какой-то мере здесь есть своя правда. Хочешь изменить мир — измени себя. Армии, конечно, нужно самой измениться. Нам нужны победы, тогда нас будут уважать.



О дирижировании

— Дирижер должен быть диктатором. Хорошим диктатором. Он должен быть очень требовательным, иначе просто ничего не получится, ведь у нас колоссальное количество людей и минимальное количество времени. Если в этот период я буду проявлять мягкость, это приведет к моральному расслаблению коллектива. Во-вторых, это все-таки воинские подразделения, которые привыкли к командам.



О сочинении музыки

— Я пишу для духового оркестра, военного. Чаще всего — марши. В этом жанре сейчас мало кто работает, но мне нравится. Он требует упругости, боевитости. Чтобы так сочинить, надо прослужить.



О молодых композиторах

— Бывает, слушая современных авторов, я поражаюсь технике — сочетаниям тембров, регистров и т.д. Но выхожу с концерта, и в голове ничего не остается, только воспоминания о сложности. Мне кажется, сейчас нужно учить мелодизму. Музыка должна быть отражением природы, высоких отношений между людьми. Хочется, чтобы была талантливость. Не гениальность — это редчайшее дарование. Но талантливость — обязательно.



О современной музыке

— Иногда мне кажется, что сейчас слишком много музыки, которая не воспитывает. Нет, конечно, вся музыка не должна быть воспитующей — постоянное назидание приедается. Но нужно, чтобы люди всегда стремились к лучшему, а лучшее — это образцы мировой культуры. Сейчас вообще мало внимания уделяется академическому жанру. Что движет людьми, которые громко слушают поп- и рок-музыку в машинах? К чему это побуждает? Разве что к нарушению правил дорожного движения.



О вдохновении

— Вдохновение мое — это армия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Справка «Известий»

Валерий Халилов родился в семье военного дирижера 30 января 1952 года в городе Термез Узбекской ССР. С 11 лет — воспитанник военно-музыкального училища в Москве. В 1970–1975 годах обучался на военно-дирижерском факультете при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Г.П. Алявдина). Служил дирижером оркестра Пушкинского высшего училища радиоэлектроники ПВО страны. С 1981 года — преподаватель кафедры дирижирования военно-дирижерского факультета при Московской консерватории им. П.И. Чайковского.



В 1984 году переведен в орган управления военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР, где служил в качестве офицера военно-оркестровой службы, старшего офицера и заместителя начальника военно-оркестровой службы. С 2002 по 2016 год начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации — главный военный дирижер. В апреле 2016 года назначен на должность художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.