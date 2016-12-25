Взрыв прогремел на крупном нефтеперерабатывающем заводе Израиля

Взрыв прогремел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля. Он последовал после пожара, возникшего в емкости с горючим, сообщает местная пресса.

Жертв нет, на месте работает большое количество сотрудников пожарной службы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

Причины, по котором в баке емкостью 12 куб. м произошло возгорание, назовут по итогам расследования. Министерство по защите окружающей среды «оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду».