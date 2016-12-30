Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году

Россия построила новый космодром

Фото: roscosmos.ru





Главным событием года в сфере оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической промышленности стало начало работы нового российского космодрома Восточный в Амурской области.

Первый и пока единственный старт с нового космодрома успешно состоялся 28 апреля — ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно вывела на орбиту три космических аппарата. Даже с учетом задержек в строительстве космодром построен за довольно короткий срок: в 2007 году вышел указ президента о создании Восточного с предполагаемыми датами первых пусков (в 2015 году — автоматический пуск, в 2018-м — пилотируемый), в 2011 году выделены средства и начаты строительные работы, и в 2016 году с космодрома стартует первая ракета.

Восточный стал первым гражданским космодромом на территории России. Формально Байконур также находится на территории России — он вместе с землей арендован у Казахстана до 2050 года. Пилотируемые программы «Роскосмос» планирует перевести с Байконура на Восточный в следующем десятилетии — примерно в 2022–2023 годах, когда будет готов новый пилотируемый корабль «Федерация». Байконур будет эксплуатироваться Россией как минимум до 2025 года — до этой даты, а возможно, и дольше, с первого мире космодрома будут летать ракеты «Протон».

На Восточном в следующем году планируется развернуть строительство второй очереди — прежде всего космического ракетного комплекса «Ангара», с помощью которого Россия в второй половине 2020-х годов планирует начать создание инфраструктуры на Луне. Речь идет вначале о посещаемой, а затем и о постоянно обитаемой научной лунной базе.

Россия получила ударный беспилотник

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru ​​​​​​​



В настоящее время развитие беспилотной авиации в мире идет очень активно. Если 10–15 лет назад беспилотные летательные аппараты были только у американских военных, то сейчас даже авиастроительные корпорации Ирана выпускают свои ударные и разведывательные беспилотники.

Опыт последних лет показывает: чтобы дрон мог летать быстрее, выше, держаться дольше в воздухе и нести больше оружия, он не должен быть выполнен в соответствии с классической авиационной компоновкой. Нужны новые технические решения в области электроники, двигателестроения, а также аэродинамической (сочетание геометрической и конструктивной схем летательного аппарата) схемы БПЛА. Поэтому проекты летающих дронов будущего, созданные ведущими мировыми авиастроительными объединениями, своим внешним видом напоминают космические корабли из фантастических фильмов.

Однако чем сложнее схема и компоновка систем БПЛА, тем сложнее им управлять в воздухе. Чтобы такие машины могли вести разведку, уничтожать вражеские цели и скрываться от радиолокаторов противника, нужны принципиально новые системы управления (СУ). В основе таких систем — сложнейшие математические алгоритмы, непрерывно рассчитывающие параметры полета.

В этом году российские авиастроители смогли перейти от «концепта БПЛА будущего» на бумаге к изделию, поднявшемуся в воздух. Речь идет об уникальном летающем дроне Як-133, также известном под обозначением «Прорыв». Изделие создано входящим в авиастроительную корпорацию «Иркут» Опытно-конструкторским бюро имени Александра Яковлева.

На этапе проектирования между специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), «Иркута» и ОКБ Яковлева возник спор — сможет ли такой аппарат подняться в воздух. Но несмотря на все сомнения, в августе «Прорыв» успешно взлетел. Сердце Як-133 — это уникальная, не имеющая аналогов в мире система управления, создавать которую «Яковлеву» помогали специалиста «Роскосмоса». Важно отметить: новейший уникальный БПЛА — это боевая машина. И уже в скором времени российский ударный беспилотник от простых полетов перейдет к выполнению боевых задач по разведке и поражению противника.



Боевое крещение авианосца

Фото: TASS/AP





Поход эскадры Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» (флагман корабельной группы), авианосца «Адмирал Кузнецов» и группы сопровождения из нескольких противолодочных кораблей и ракетных подлодок к берегам Сирии наделал не меньше шума, чем сама антитеррористическая операция российских ВКС в регионе.

Средиземноморский вояж эскадры показал, что отечественный флот вышел на качественно новый уровень, сумев впервые со времен СССР собрать полноценную авианосную группировку, способную наносить массированные авиационные и ракетные удары по морским и береговым целям.

На «Петре Великом» и «Кузнецове» стоят уникальные противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты (ПКР) «Гранит» или, как из называют на Западе, Shipwreck («Кораблекрушение»). У нас их называют «убийцы авианосцев», так как попадание «Гранита» гарантированно топит любой вражеский авианосец. Дальность полета ракеты более 700 км. Она несет полутонную боевую часть, которая может быть как обычной, фугасной, так и ядерной. Всего на «Петре» 24 «Гранита», а на «Кузнецове» — 12.

Перед самым выходом российских кораблей к берегам Сирии Северный флот показательно провел учения, в ходе которых атомная подводная лодка проекта 949 «Антей» поразила «Гранитами» еще и несколько наземных целей. То есть в прицеле эскадры теперь могут находиться не только корабли, но и многочисленные военные базы альянса, расположенные в Италии, Турции, на Мальте и Кипре. И это всё без учета возможностей обновленного авиакрыла российского авианосца, в составе которого теперь есть не только тяжелые истребители Су-33, но и новейшие российские МиГ-29К/КУБР. В зависимости от боевой задачи самолет может нести от одной до двух противокорабельных ракет Х-35 и от двух до четырех бомб семейства КАБ-500 и КАБ-1500 с лазерно-телевизионными или корректируемыми по GPS/ГЛОНАСС головками самонаведения, что гарантирует ему ювелирное поражение любой морской или береговой цели.

Еще один сюрприз ждал «союзников» на берегу. Впервые береговые войска продемонстрировали в Сирии возможности ракетного комплекса К-300П «Бастион» со сверхзвуковыми крылатыми ракетами П-800 «Оникс». Эти машины — дальнейшая эволюция ПКР «Гранит». Такие же системы развернуты и на границах России под Мурманском, на Курилах и в Крыму. Их появление гарантирует нам защиту побережья от возможных морских десантов. И вводит 300-километровую «мертвую зону» для кораблей НАТО в Средиземном, Черном, Баренцевом морях и у Курильской гряды.

К сожалению, любая боевая учеба сопряжена с форс-мажорными обстоятельствами. «Адмирал Кузнецов» потерял два самолета Су-33 и МиГ-29К. Пилоты остались живы. Так что по сравнению с общим эффектом от присутствия наших кораблей в Средиземноморье это, как говорится, мелочи.

Ракета из морской пучины

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru





В декабре в Северодвинске заложили последнюю атомную подводную лодку проекта 955 типа «Борей-А» — крейсер «Князь Пожарский». Это корабль станет восьмым и последним в серии стратегических атомоходов, вооруженных баллистической ракетой «Булава», созданной в Московским институте теплотехники. Следующие лодки проекта, по словам гендиректора ЦКБ МТ «Рубин» Игоря Вильнита, получат не только литеры Б и Д, означающие, что они конструктивно отличаются от «классического» «Борея», но и новый ракетный комплекс. Его разработка уже поручена Государственному ракетному центру имени академика В.П. Макеева (ГРЦ).

Миасское КБ Макеева хорошо известно своими баллистическими ракетами, созданными для атомного подводного флота. Только в последнее время фирма поставила на вооружение сразу два новых комплекса РСМ-54 «Синева» и его модернизированный вариант под названием «Лайнер». Обе ракеты идут на вооружение предшественников «Бореев» — атомных стратегических крейсеров 667-го проекта типа «Дельфин». Сейчас фирма работает над новой тяжелой ракетой «Сармат» для сухопутной группировки РВСН.

По энергомассовому совершенству ракеты «Синева» и «Лайнер» считаются лучшими в мире, обходя по этим показателям все, что создано в Великобритании, Китае, США, Франции и даже российскую «Булаву». А по боевому оснащению не уступает (в условиях СНВ-3) американскому «Трайденту-2».

Российско-казахский «Сокол»

Фото: roscosmos.ru





Летом «Роскосмос» представил планы создания новой российско-казахской ракеты «Сункар» (сокол по-казахски). Предполагается, что новая ракета заменит носитель украинского производства «Зенит» и в следующем десятилетии станет основной коммерческой ракетой космодрома Байконур. Созданием носителя займется самарский ракетно-космический центр «Прогресс» при поддержке Центра Хруничева и Ракетного центра имени Макеева. Оператором пусковых услуг «Сункара» «Роскосмос» предлагает сделать International Launch Service (ILS), дочернюю фирму Центра Хруничева в США. ILS уже давно занимается маркетингом пусковых услуг ракетами «Протон» на внешних рынках, а недавно компания начала продвижение новых носителей семейства «Ангара».

Летные испытания «Сункара» должны начаться в 2024 году, говорится в документах «Роскосмоса». А уже в 2025 году планируется начать коммерческую эксплуатацию «Сункара». После начала коммерческой эксплуатации «Роскосмос» предлагает Казахстану прекратить эксплуатацию ракет с токсичным топливом: речь о «Протоне-М» и его модификации «Протон-light», которые используют в качестве топлива гептил.

Океанская «Гармония»

Создание различных роботизированных комплексов — сегодня главный тренд в военном деле. Но на фоне наземных роботов и беспилотных летательных аппаратов подводные роботизированные комплексы до недавнего времени оставались в тени.

Между тем российский оборонно-промышленный комплекс добился серьезного успеха, не только начав серийный выпуск уникальных глубоководных роботов, но и создав из этих изделий не имеющую аналогов глубоководную систему гидроакустической разведки «Гармония».

В настоящее время «Гармония» прошла испытания, а ее развертывание уже началось. В частности, идет строительство цеха по подготовке и ремонту подводных роботов в Североморске. А на Новой Земле вскоре появится центр управления системой.

Основа «Гармонии» — глубоководные роботы, получившие название «Автоматические донные станции» (АДС). Покинув подводную лодку, АДС самостоятельно разворачивают на дне гидроакустические антенны и станции и соединяют их в единую сеть.

Полученные данные роботы пересылают на командный пункт. Дальше информация в режиме онлайн транслируется по каналам спутниковой связи в штаб. «Гармония» слышит не только подводные лодки, корабли и суда, но даже низко летящие самолеты и вертолеты. А установить ее можно в любом районе земного шара.

АДС отличаются высокими интеллектом и самостоятельностью. Так, почувствовав неисправность, станции самостоятельно сворачиваются, находят подводную лодку и пристыковываются к ней. Также, поняв, что полученные данные не оптимальны, АДС меняют позиции, обеспечивая наилучшее отражение надводной и подводной обстановки.

Значение «Гармонии» для национальной безопасности России сложно переоценить. Она может прикрыть территорию государства от вражеских подводных лодок — носителей крылатых ракет. Развернув систему в районе патрулирования вражеских стратегических субмарин-ракетоносцев, легко нейтрализовать угрозу ядерного удара.

Небесная премьера

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru





Новейшие российские сверхманевренные истребители Су-35 появились на сирийской авиабазе Хмеймим в конце января нынешнего года. Четыре машины совершили перелет в сопровождении Ту-154М Воздушно-космических сил России 31 января.

35-й Су — уникальная машина, оснащенная двигателями с изменяемым вектором тяги, а также радаром Н035 «Ирбис», способным обнаруживать цели на дальности 350–400 км и одновременно наводить ракеты на восемь воздушных целей.

Несмотря на распространенное мнение, Су-35 в сирийском небе не только занимались сопровождением российских фронтовых и дальних бомбардировщиков, но и наносили удары по наземным целям. В арсенал сверхманевренных истребителей вошли как обычные фугасные авиабомбы ФАБ, так и корректируемые по ГЛОНАСС авиационные средства поражения.

Благодаря новейшей оптико-электронной системе с лазерным дальномером, тепловизором и высокочувствительной камерой, Су-35 применяли и наводящиеся по лазерному лучу бомбы и ракеты.

18 декабря первая четверка уникальных истребителей перелетела с авиабазы Хмеймим обратно на территорию России.

Взятие Алеппо



Фото: Reuters/Sana





В декабре завершился растянувшийся более чем на полгода штурм Алеппо, который до войны был вторым по величине городом Сирии и коммерческой столицей страны.

Взятие города стало результатом эффективного взаимодействия сирийской армии и ее союзников с российскими ВКС, которые работали по окрестностям Алеппо, не давая боевикам перебрасывать в Алеппо резервы и наносить контрудары по осаждающим город частям.

Успех в Алеппо должен стать переломным моментом в длящейся уже пять лет гражданской войне. Еще полтора года назад мировые СМИ утверждали, что сирийское государство на грани коллапса. Теперь же так называемая умеренная оппозиция выведена из игры, по крайней мере на время, ведь пал главный оплот антиасадовских сил на севере страны. У сирийских властей появился реальный шанс победить или обеспечить себе куда более сильные позиции на мирных переговорах.

Штурм Алеппо принес и неожиданные прорывы на дипломатическом фронте. Очень важную роль сыграло взаимопонимание между Россией и Турцией, которая с лета перекрыла границу, лишив боевиков снабжения и подкреплений. Следующим шагом к урегулированию кризиса может стать наметившееся трехстороннее сотрудничество Москвы, Анкары и Тегерана.