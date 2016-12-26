Спорт никогда не будет прежним

Доклады господина Макларена, наказания, дисквалификации, теперь переносы чемпионатов…

Тут каждый может занять одну из позиций: либо зажмуриваться, как иные наши спортивные функционеры, в надежде, что «авось, пронесёт», либо, словно кашу по тарелке размазывая, кричать на каждом углу, что на допинге сидят все, только из политических соображений ловить принялись сегодня сплошь наших.

Мне неинтересно рассуждать в такой парадигме: если уж говорить об идеалах чистого спорта, то понятий «наш» - «не наш» быть не может. С другой стороны, в самом деле, международные допинг-офицеры зачастили именно в наши широты …

Но дело, если выйти из привычных, шаблонных аргументов, заключается совсем в другом.

Да, число допинг-скандалов растёт в геометрической прогрессии. Да, всё это уже воспринимается не как скандалы, а как банальная рутина. Как рыба косяками идёт на нерест, так и спортсмены чуть не целыми сборными отправляются вдаль от спортивных арен – вот только не на нерест, а зализывать раны, чаще – растравливать их, либо затаиваясь со своими обидами на всех и вся, либо сменяя реализацию в профессии на жесточайшие «сливы» в прессу.

То, о чём хочу сказать, случилось ещё до старта допинг-скандалов 2016-го года – в декабре 2015-го. Именно тогда и стало известно, что ещё одна легкоатлетка из России лишилась медали. На сей раз за положительный допинг-тест бронзу чемпионата мира-2005 отобрали у нашей Татьяны Андриановой. Не торопитесь бежать глазами по строчкам! Вглядитесь ещё раз: в декабре 2015-го пересматривают итоги соревнования, которое было в августе 2005-го! Шли годы, а протоколы турниров продолжали переписываться…

Я понимаю, что меняются методики проведения допинг-тестов, что с годами анализ становится более точным и корректным, что наука не стоит на месте – для того пробирки и хранятся по десятку лет. Но во что теперь превращается жизнь спортсмена-победителя? Твоя победа никогда не может считаться окончательной и безоговорочной? Даже завершив карьеру, будешь сидеть в окружении внуков и, глядя на пушистый снежок, падающий за окном, рассказывать им о своих спортивных славе и подвигах, а тут – из включённого на кухне радиоприёмника донесётся информация, что твой рекорд аннулирован. И люди из местной федерации уже стучатся в дверь, чтобы попросить назад твои медали, которые в этот момент внучата держат в руках!

Бронзу Андриановой отдадут теперь спортсменке из Мозамбика Марии Мутоле. Не удивлюсь, если через пять лет «бронза» сменится на «серебро» или «бронзу», или же саму мозамбикскую спортсменку подвинут. Вся табель о рангах пришла в движение. Бесконечное движение.

То, что несколько месяцев назад казалось многим всемирным заговором против легкоатлетической России, обернулось совсем иным. Так называемая WADA перешла в массирование наступление уже по всем фронтам. И причин тут много. Но главная – одна: в наше время происходит глобальная перезагрузка в мировой системе спорта, «мафиозные» игроки (специально поставлю кавычки, чтобы никто не обижался) по-новому очерчивают поляны, где они рулят и куда не пускают других. Давайте признаем, WADA за считанные годы превратилась из фактически маленькой лаборатории при спортивных структурах в огромного монстра. И допускаю, что пройдёт ещё несколько лет – и именно там будут, к примеру, определять, кому отдавать право на трансляции, кому давать право провести Олимпиаду.

И этот наезд на Россию к России никакого отношения не имеет вовсе! Да, у нас хватило своих «великолепных» менеджеров, по вине которых мы подставились, но это не отменяет простого факта: мы попали под руку.

Сегодня мы находимся на заре новой эпохи – когда в спорте зарождается совершенно новая система взаимоотношений, когда миром спорта начинают управлять не те, кому это положено, то есть лиги, федерации и союзы, и даже не телевещатели и разного рода правообладатели, а регуляторы новой формации.

К миру футбола WADA пока широкого доступа не имеет. Любая мафиозная структура предполагает, что сферы влияния строго поделены. И в футболе тоже стали прорисовываться очертания будущего монстра: там функции регулятора со временем станут выполнять не допинг-офицеры, а инспекторы-антирасисты. Не так давно прокатилась по футбольным федерациям странная новация: должны вводиться должности инспекторов по борьбе с расизмом. И у новой структуры, спешу предположить, окажутся со временем гигантские, просто космические полномочия. Как это происходит, хорошо известно. Шамиля Тарпищева за безобидную шутку в адрес «братьев Уильямс» практически сразу один из «братьев» записал в расисты. Шутишь о чёрных – значит расист. И точка!

И если кому-то кажется, что всё это будет контролироваться ФИФА, УЕФА, федерациями на национальном уровне, то можно быть уверенными: это будет продолжаться недолго.

Сомневаетесь? Повторюсь ещё раз: посмотрите, во что превратилась WADA – она стала хвостом, который виляет собакой. Теперь уже там реальные рычаги власти, рычаги влияния, там центр принятия очень многих решений. Эти структуры очень быстро вырастают в монстров, которым нужна, в данном случае, не борьба с проявлениями расизма, а власть и могущество. Они стремительно превращаются в основные центры влияния.

Господин Паунд, который создавал когда-то WADA, а теперь возглавлял приснопамятную комиссию, пообещал нам революцию в сознании.

Готовьтесь. Спорт – точнее, управление им – уже никогда не будет прежним. Запомните его таким, какой он сейчас, когда ещё остались элементы романтики и кое-где даже человеческого подвига.