Гройсман отложил визит в Израиль на неопределенный срок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок после поддержки Киевом антиизраильской резолюцию Совбеза ООН. Об этом сообщил информированный источник.

Как передает «Интерфакс», Тель-Авив негативно отреагировал на позицию Украины в вопросе прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

При этом издание Yedioth Ahronoth сообщило, что глава МИД Израиля Беньямин Нетаньяху отменил визит Гройсмана в знак протеста против позиции Украины по резолюции.