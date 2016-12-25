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Гройсман отложил визит в Израиль на неопределенный срок

В свою очередь, Тель-Авив негативно отнесся к поддержке Киевом антиизраильской резолюции Совбеза ООН

Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок после поддержки Киевом антиизраильской резолюцию Совбеза ООН. Об этом сообщил информированный источник.

Как передает «Интерфакс», Тель-Авив негативно отреагировал на позицию Украины в вопросе прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

При этом издание Yedioth Ahronoth сообщило, что глава МИД Израиля Беньямин Нетаньяху отменил визит Гройсмана в знак протеста против позиции Украины по резолюции.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Гройсман отложил визит в Израиль на неопределенный срок

Гройсман отложил визит в Израиль на неопределенный срокВ свою очередь, Тель-Авив негативно отнесся к поддержке Киевом антиизраильской резолюции Совбеза ООН

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