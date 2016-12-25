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ЦСКА выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Московские футбольный, хоккейный и баскетбольный клубы выразили соболезнования родным и близким погибших

Московские футбольный, хоккейный и баскетбольные клубы ЦСКА выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. 

«Игроки, тренеры, работники нашего клуба выражают искренние соболезнования родным и близким погибших на борту Ту-154 Министерства обороны РФ», — сообщает пресс-служба баскетбольного ЦСКА.

«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА скорбит в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ХК ЦСКА также заявили, что «клуб выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия».

Ту-154 прилетел в Сочи с аэродрома Чкаловский для дозаправки. Самолет пропал с радаров спустя несколько минут после взлета, обломки лайнера обнаружены в Черном море. 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли.

Среди жертв авиакатастрофы — военнослужащие, журналисты, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

ЦСКА выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Московские футбольный, хоккейный и баскетбольный клубы выразили соболезнования родным и близким погибших

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