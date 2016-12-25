Ильдар Абдразаков: «Катастрофа Ту-154 — трагедия для всей России»

Концертное исполнение оперы Шарля Гуно «Фауст» звезды мировой оперы посвятят памяти жертв катастрофы Ту-154.



— В этом самолете летел ансамбль Александрова, наши друзья и коллеги. Его руководитель Валерий Михайлович Халилов — мой друг и партнер по сцене: мы неоднократно выступали вместе с оркестром Министерства обороны, — сказал «Известиям» худрук фестиваля Василий Ладюк. — Последнее наше выступление состоялось 21 ноября в Большом театре. Все отмечали, что приход Валерия Михайловича в ансамбль — это свежая кровь, новые мысли, новые идеи. У нас было огромное количество планов — летом мы планировали начать совместную запись дисков песен Александры Пахмутовой. Невозможно найти слова, чтобы передать всю нашу скорбь и боль. Но я верю, что ансамбль имени Александрова возродится и вновь будет визитной карточкой нашей великой державы.



Участник концерта в КЗЧ всемирно известный бас Ильдар Абдразаков лично знал многих погибших музыкантов.



— То, что сегодня произошло над Черным морем, — это трагедия не только для родных и близких, это трагедия для всей России. Ушли талантливые люди, которые своим трудом несли мир, добро и любовь. Выражаю свои глубокие соболезнования семьям, друзьям и родным погибших. Вечный покой и память нашим друзьям, нашим коллегам: ансамблю имени Александрова, дорогому Валерию Михайловичу, невероятно отважной женщине доктору Лизе, Антону Николаевичу Губанкову, всему экипажу... Сегодняшнюю концертную версию «Фауста» Гуно в Концертном зале имени Чайковского мы начнем с минуты молчания и посвятим тем, кого любили и неизменно любим, — рассказал «Известиям» артист.



В концерте примут участие Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, (дирижер — Андрей Лебедев), певцы Василий Ладюк, Ильдар Абдразаков, Ирина Лунгу, Сергей Романовский, Ирина Ромашевская, Борис Жуков, Валерия Пфистер, академический большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

