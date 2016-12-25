Евгений Волков: «Это трагедия не только для России, но для всего мира»

Среди погибших в катастрофе над Черным морем — хористы ансамбля имени Александрова и глава коллектива, генерал-лейтенант, народный артист РФ Валерий Михайлович Халилов. Обозреватель «Известий» поговорил о страшной потере с художественным руководителем Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова Евгением Волковым.



— Евгений Кириллович, можете ли что-то сказать по поводу трагедии, в которой погибли ваши коллеги?

— Это огромная утрата для каждого из нас, потому что мы знаем этих людей, мы учились с ними или работали… И трудно поверить, что с нами больше нет Валерия Михайловича Халилова, дирижера с выдающимся дарованием и человека очень большого сердца. Кстати, он был прекрасным композитором — после него остались марши и песни, которые будут всегда напоминать нам об этом удивительном музыканте.

— Насколько велика эта потеря для музыкальной культуры страны?

— Когда гибнет большая часть состава коллектива мирового уровня, можно сказать, что это трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира. Что такое хор Красной армии — знает каждый человек в мире. И это горе отзовется в очень-очень многих сердцах.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей последней встрече с Валерием Михайловичем Халиловым.

— Это был концерт «Александровская песня» 6 ноября на исторической сцене Большого театра. Мероприятие прошло замечательно — все увидели результаты потрясающей работы, которую проделал Валерий Михайлович с коллективом.

— Как Халилов взаимодействовал с музыкантами своего ансамбля? Говорили, что он довольно жесткий руководитель.

— Валерий Михайлович при общении с коллегами, с музыкантами хоров и оркестров всегда являл собой пример высокой интеллигентности, высокой культуры — и музыкантской, и человеческой. Это очень ценно, потому что когда с музыкантами общаются как с людьми, а не как с клавишами какого-либо инструмента, в их сердцах рождается благодарность и подлинный творческий отклик.

— Можете ли вспомнить какие-то эпизоды вашего общения с Валерием Михайловичем?

— Не было каких-то особых эпизодов. Но было очень ровное, доброе, интеллигентное, уважительное общение. А это важнее всего во взаимоотношениях музыкантов. И, конечно, была музыка. То, что рождалось под руками Валерия Михайловича и в жанре военной песни, и в жанрах инструментальной и симфонической музыки, — это музыка в подлинно высоком смысле слова.

— Сможет ли ансамбль имени Александрова восстановиться после этой тяжелой потери?

— Насколько мне известно, погиб не весь ансамбль, есть оставшиеся в живых дирижеры, музыканты… Конечно, коллектив сможет залечить раны и продолжит свое служение. Но сейчас не очень своевременно об этом говорить… Пока все размышления о будущем заслоняются осознанием чудовищной трагедии, которая унесла жизни первоклассных музыкантов и замечательных людей, близким и родным которых, а также оставшимся в живых товарищам хочется высказать глубочайшие соболезнования.

Справка «Известий»

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова — один из крупнейших музыкальных коллективов страны. Основной организатор и первый музыкальный руководитель — профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров. Он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. Днем рождения ансамбля принято считать первое выступление в Центральном доме Красной армии, состоявшееся 12 октября 1928 года. Первый состав включал 12 человек. Через 20 лет в штате числились уже 313 музыкантов.



26 июня 1941 года на Белорусском вокзале ансамбль впервые исполнил песню «Священная война». В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя — А.В. Александрова. В репертуаре коллектива более 2 тыс. произведений. Это песни советских и российских авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Ансамбль активно концертирует и принимает участие в различных мероприятиях. На момент катастрофы в штате ансамбля состояло 118 человек.