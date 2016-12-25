Глава минэкономразвития Крыма Демидов подал в отставку

Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов решил оставить свой пост в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Аксенова.



«Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы, куда именно, лучше спросить у него», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что министр экономического развития будет еще работать на своей должности до конца текущего года.

Валентин Демидов возглавил министерство экономического развития Крыма в июне 2015 года.