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Глава минэкономразвития Крыма Демидов подал в отставку

Чиновник планирует перейти на другое место работы

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов решил оставить свой пост в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Аксенова.

«Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы, куда именно, лучше спросить у него», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что министр экономического развития будет еще работать на своей должности до конца текущего года.

Валентин Демидов возглавил министерство экономического развития Крыма в июне 2015 года.

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Глава минэкономразвития Крыма Демидов подал в отставку

Глава минэкономразвития Крыма Демидов подал в отставкуЧиновник планирует перейти на другое место работы

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