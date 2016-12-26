Минфин займет у населения на финграмотность

Срок выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенных специально для населения России, перенесен на следующий год. Минфин планирует разместить эти ценные бумаги в I квартале 2017 года, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее ожидалось, что дебютная эмиссия пройдет до конца текущего года. По словам чиновника, причиной заминки стали слишком высокие комиссии, предложенные банками-участниками переговоров по размещению. Как выяснили «Известия», продавать бумаги готовы лишь немногие кредитные организации, и то с госучастием.

- В этом году не получилось, но мы не отказались от этой идеи. В первом квартале 2017 года планируется осуществить дебютный выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. В настоящее время Минфин совместно с потенциальными банками-агентами прорабатывает параметры данных инструментов и схему их реализации, - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что отличием данных облигаций от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, то есть отсутствие возможности их вторичного обращения. Кроме того, юрлицам такие облигации продавать не будут.

Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

- Мы хотим приучить население вкладываться не только в депозиты, - пояснил чиновник.

По задумке ведомства, доходность бумаг будет выше инфляции и текущей среднерыночной ставки по депозитам. Этот показатель, по данным ЦБ, опустился в первой декаде декабря до 8,4% (более чем на 1,5 процентного пункта с начала года).

Объем размещения ОФЗ для населения оценивается Минфином в 20-30 млрд рублей ежегодно. Прочие параметры размещения в настоящее время прорабатываются, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Силуанов также отметил, в обсуждении участвуют несколько банков. В Минфине рассчитывают привлечь к дебютному выпуску, прежде всего, крупные финансовые организации с разветвленной филиальной сетью с целью сделать новые ОФЗ как можно более доступными для физлиц.

- Может быть, это будет и Почта Банк, у него много отделений, - предположил глава ведомства. В кредитной организации заявили «Известиям», что готовы к любым новым предложениям и рассмотрят их.

Директор инвестиционного департамента ВТБ 24 (входит в группу ВТБ) сказал «Известиям», что ВТБ готов стать участником данной программы.

- Мы видим, что предложение Минфина правильное, так как направлено, в первую очередь, на повышение финансовой грамотности населения и привлечение на рынок новых инвесторов. Параметры данного проекта обсуждать преждевременно, - сказал банкир.

Ранее он сообщал, что и ВТБ 24 может принять участие в дебютном выпуске. Напомним, что к концу 2017-го ВТБ 24 должен слиться с ВТБ, процесс уже начат, говорил в начале декабря глава госбанка Андрей Костин.

Пресс-секретарь крымского РНКБ Диана Скляренко заявила «Известиям», что банк готов рассматривать возможность размещения ОФЗ для населения и обсуждать максимально выгодные условия для клиентов.

- В настоящее время для крымских клиентов этот инструмент вложения средств является фактически незнакомым, однако если клиенты посчитают, что это предложение для них выгодно, то банк готов предложить им соответствующую возможность, - добавила Скляренко.

В пресс-службе банка «Российский Капитал» («дочка» Агентства по страхованию вкладов) заявили, что кредитная организация готова поучаствовать в программе, если соответствующее предложение поступит от Минфина.



В Сбербанке не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий», в Альфа-банке и холдинге «Открытие» отказались от комментариев.