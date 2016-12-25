Путин подписал указ о трауре по погибшим в катастрофе Ту-154

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с крушением в Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации», — указано в документе, текст которого опубликован на сайте главы государства.

В понедельник на территории РФ будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложат отменить развлекательные мероприятия.

Кроме того, Владимир Путин постановил кабмину совместно с органами власти субъектов РФ принять меры по оказанию помощи семьям погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в акватории Черного моря рядом с Сочи. Воздушное судно перевозило представителей СМИ и участников ансамбля имени Александрова на базу Хмеймим в Сирии.