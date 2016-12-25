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Киев усилил группировку на линии соприкосновения в Донбассе

Об этом заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко

Фото: РИА НОВОСТИ/Валерий Мельников

Киевское командование усиливает группировку ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, в район села Желтое переброшена мобильная бронегруппа.

«Для осуществления провокационных действий в район населенного пункта Желтое переброшена мобильная бронегруппа в количестве семи единиц БМП из состава 14-й бригады», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Существенных изменений линия соприкосновения не претерпела и остается напряженной, добавил он.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Киев усилил группировку на линии соприкосновения в Донбассе

Киев усилил группировку на линии соприкосновения в ДонбассеОб этом заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко

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