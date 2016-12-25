Путин и Назарбаев посетили завод, разрабатывающий «таблетку молодости»

Президент России Владимир Путин со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад», производящего биологические и химические препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.



Гендиректор предприятия Дмитрий Морозов рассказал главам государств о структуре завода, процессе производства препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями, псориазом, а также о разработке средств противовозрастной медицины.

«Наша задача — не продлить жизнь человека, а скорее позволить ему чувствовать себя в более зрелом возрасте более молодым — качественное улучшение жизни на самом деле», — приводит ТАСС сообщение руководителя лаборатории перспективных исследований Александра Карабельского.

Он также отметил, что первые результаты этих исследований появятся через год.