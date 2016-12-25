Поющее оружие

25 декабря 2016 года войдет в историю России трагическим днем: в авиакатастрофе над Черным морем погибло 92 человека, в том числе участники великого музыкального коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Музыканты во главе со своим худруком, народным артистом Валерием Халиловым, летели в Сирию для выступления на российской военной базе. Их гибель — огромная потеря и для нашей армии, и для культуры всей страны.



Датой рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда состоялось его первое выступление в Центральном доме Красной армии. Основателем и руководителем коллектива, состоявшего из 12 музыкантов, был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров. Ансамбль быстро рос, артисты постоянно практиковались на гастролях — с концертами они объехали всю страну, а когда началась Великая Отечественная война, постоянно выступали как на передовой, так и перед тружениками тыла.



Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на Ялтинской конференции 1945 года назвал ансамбль «поющим оружием», которое вполне можно было бы использовать вместо второго фронта. Сила «александровцев» была не в автоматах и пулеметах, а в их искусстве, которым восхищался весь мир.



24 июня 1941 года газета «Известия» опубликовала стихи, написанные Лебедевым-Кумачом, — «Священная война». 26 июня на Белорусском вокзале столицы ансамбль впервые исполнил одноименную песню — автором музыки был Александр Александров. Духоподъемное сочинение стало настоящим гимном, вдохновлявшим бойцов.

Мелодию, созданную Александровым, знал каждый человек в стране. Как и еще одно его сочинение — гимн СССР, сочиненный в 1944-м.



Александр Васильевич руководил коллективом почти два десятка лет. Его сын Борис принял руководство из рук отца и тоже стал легендой ансамбля. 41 год возглавлял он ансамбль песни и пляски Советской армии, и вся семья Александровых по мужской линии работала в этом коллективе.



Не только руководители ансамбля, но и многие его музыканты стали легендарными. Ведущий солист ансамбля народный артист РФ Вадим Ананьев даже получил прозвище Мистер Калинка, потому что без «Калинки-малинки» в его исполнении не обходились ни одни зарубежные гастроли коллектива. И вчера он чудом спасся, единственный раз многие годы пропустив поездку родного ансамбля. Ананьев получил отпуск в связи с рождением ребенка — так сын в первые же дни жизни спас отца.



До дня катастрофы в штате ансамбля было 186 человек. Из них девять солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек). Руководил коллективом генерал-лейтенант Валерий Халилов. 25 декабря 2016 года его и музыкантов не стало...



Одними из первых, кто откликнулся на трагедию, стали участники музыкального фестиваля Василия Ладюка «Опера Live». Свой концерт в Концертном зале имени Чайковского музыканты начали с минуты молчания.



— В этом самолете летели наши друзья и коллеги — ансамбль Александрова. Его руководитель Валерий Михайлович Халилов — мой друг и партнер по сцене: мы неоднократно выступали вместе с оркестром Министерства обороны, — сказал «Известиям» худрук фестиваля Василий Ладюк. — Последнее наше выступление состоялось 21 ноября в Большом театре. Все отмечали, что приход Валерия Михайловича в ансамбль — это свежая кровь, новые мысли, новые идеи. У нас было огромное количество планов — летом мы планировали начать совместную запись дисков песен Александры Пахмутовой. Невозможно найти слова, чтобы передать всю нашу скорбь и боль. Но я верю, что ансамбль имени Александрова возродится и вновь будет визитной карточкой нашей великой державы.