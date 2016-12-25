Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию

Президенты России и Турции обсудили по телефону Сирию. В разговоре Владимира Путина и Реджэпа Эрдогана принял участие руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями по сирийской ситуации.

«В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России», — говорится в сообщении.



Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в воскресенье осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад» в Ленобласти и производство завода «Диаконт» в Санкт-Петербурге.