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Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию

Участие в разговоре политиков принял глава Казахстана Назарбаев

Президенты России и Турции обсудили по телефону Сирию. В разговоре Владимира Путина и Реджэпа Эрдогана принял участие руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями по сирийской ситуации.

«В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России», — говорится в сообщении.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в воскресенье осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад» в Ленобласти и производство завода «Диаконт» в Санкт-Петербурге.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию

Участие в разговоре политиков принял глава Казахстана Назарбаев

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