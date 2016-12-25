Глава самопровозглашенной ДНР объявил траур по жертвам крушения Ту-154

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) понедельник объявлен днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей.

«По всей республике будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов», — говорится в указе Захарченко.

Утром в воскресенье самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза, военнослужащие и журналисты.