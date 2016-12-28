Ветхозаветные песни Лёни Федорова

Давно сложилось так, что рулевой «Аукцыона» вне своей группы записывает диски куда чаще, чем с ней. И именно в проектах, не маркированных литерой «Ы», Лёня последовательно доказывает, что нет текстов, которые невозможно спеть, нет звуков и шумов, которые не могут как-нибудь пригодиться в песне.

Хотя началось всё как раз с «Аукцыона», когда в середине 1990-х Федоров со товарищи с бесценной помощью Алексея Хвостенко сделали «Жильца вершин» на стихи Велимира Хлебникова. В дальнейшем группа на столь андеграундные грядки забредала нечасто, а вот Леня стал черпать из этих недр буквально ковшом. И появились его «Горы и реки», где Анри Волохонский проговаривал фрагменты из древнекитайского трактата «Шань хай цзин», «Джойс», в котором тот же Волохонский декламировал свой перевод «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса.



Совместное творчество Федорова с выпускником питерской консерватории, контрабасистом-экспериментатором Владимиром Волковым вообще сложилось в отдельную обширную дискографию. В ней есть и «Сноп снов» на фонетически витиеватые стихи Анри и Хвоста, и «Разинримлев» — на хлебниковскую поэму-палиндром «Разин». А были еще «Душеполезные песни на каждый день», где к Федорову с Волковым присоединились уважаемые собиратели этномузыки Сергей Старостин и Андрей Котов. Тогда в музыку, исполняемую Леней, влились звуки калюки, колесной лиры, гуслей, финского кларнета…



Тогда же, в 2008-м, на этом диске прозвучал первый псалом царя Давида в полуторавековой давности переводе Николая Языкова. Теперь Федоров подошел к Псалтыри основательно и с модернистским «адаптером». Последний состоит из лёниных интонаций, его композиторского почерка и внятных переводов с древнееврейского того же Волохонского, которому помогали Лариса Волохонская-Певеар и Ольга Меерсон. Получился лаконичный альбом из шести псалмов, где нашлось место еще и фрагментам музыки Малера, Вагнера, Бриттена, а также звукам, собранным Леней в процессе странствий по свету.



Перемещается «заведующий всем» нынче много, и чаще всего дорога приводит его в Израиль. Там у Федорова тоже есть коллега-компаньон Игорь Крутоголов — басист и основатель тель-авивской авангардно-джазовой команды «Крузенштерн и пароход». В альянсе с ним Леня записал уже несколько альбомов, а сейчас в ЦДХ они вдвоем представили «Псалмы».

Впрочем, не совсем вдвоем. Пролог и эпилог действа получились вполне коллективным музицированием. Прежде чем Федоров под акустическую гитару пропел первые строки «Псалма № 90» — «Обитающий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего успокоится…», на сцене возник любопытный хор, состоявший из людей, так или иначе причастных к Лёниным проектам текущего десятилетия.



Скажем, режиссер Алексей Агранович и актриса Виктория Толстоганова имеют отношение к альбому Wolfgang (2010), а Анна Хвостенко не только дочь Хвоста, но и исполнительница одной из главных (наряду с Леней и Лидой Федоровыми) ролей в «лесной комедии» «Первый гриб», премьера которой состоялась минувшей весной.



Собственно, чем-то увертюра презентации «Псалмов» и напоминала мизансцену из этого действа. Зрители, занявшие в зале даже все лестницы, с любопытством взирали на сцену. А там шесть человек, включая Волкова, которому на сей раз играть ни на чем не требовалось, странно, заливисто, вразнобой хохотали.



Леня начал петь канонический духовный текст. Крутоголов играл смычком на бас-гитаре. А шестеро «весельчаков» позади них все смеялись, смеялись, но как-то незаметно к середине десятиминутной композиции мутировали в некий шум, бурчание, а затем в истошный женский вопль. И «хор» ушел. А музыка продлилась.

Псалмы лились легко, с подлинной благодарностью исполнителя тому, к кому они обращены. Федорову удалось «бесшовно» инсталлировать специфический сакральный пласт в свой мелодизм и эмоции. Ветхозаветные тексты органично слились с другим Лёниным материалом. Полдюжины псалмов на полновесный концерт — маловато. Но когда за фразой «Ибо до века ведь Яхве благ, и из рода в род вера в Него» последовала заглавная тема альбома «Таял», она тоже показалась почти псалмом. Да, этаким contemporary-псалмом. Как и еще несколько песен, которые сыграли в этот вечер Федоров и Крутоголов из своих проектов «Взрыв цветов» и «Быть везде».

Когда псалмы закончились, на сцену вернулся хор. Теперь те же люди являли собой нечто вроде перкуссионного ансамбля. При их сопровождении исполнили финальную «Застольную», опять-таки из репертуара «Федорова и Крузенштерна».



Кодовые строки «…в холодный день, под Новый год, в стране, где всё наоборот…» идеально совпадали с ощущением «здесь и сейчас» и были встречены овацией. В следующий раз Леня появится в столице под Старый Новый год. И выступит 13 января со своим главным «аукцыоновским» соавтором Дмитрием Озерским.