Сербские власти назовут парк в память о жертвах крушения Ту-154

Власти Сербии заявили о своем намерении увековечить память российского ансамбля имени Александрова, участники которого стали жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич пообещал, что один из парков в столице страны Белграде назовут парком имени хора Александрова. Предположительно это будет тот парк, в котором находится памятник Николаю II.

Вукосавлевич уточнил, что предложение о наименовании парка уже должным образом оформлено и отправлено на рассмотрение президенту Сербии Александру Вучичу.

По словам министра, этот шаг станет символом российско-сербской дружбы и знаком вечной памяти погибших в авиакатастрофе.

Сообщается, что предложение Вукосавлевича получило в Сербии «широкую общественную поддержку».