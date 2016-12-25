Сербские власти назовут парк в память о жертвах крушения Ту-154

Министр культуры и информации Сербии предложил увековечить память погибших артистов ансамбля Александрова
Власти Сербии заявили о своем намерении увековечить память российского ансамбля имени Александрова, участники которого стали жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, передает «Федеральное агентство новостей».
Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич пообещал, что один из парков в столице страны Белграде назовут парком имени хора Александрова. Предположительно это будет тот парк, в котором находится памятник Николаю II.
Вукосавлевич уточнил, что предложение о наименовании парка уже должным образом оформлено и отправлено на рассмотрение президенту Сербии Александру Вучичу.
По словам министра, этот шаг станет символом российско-сербской дружбы и знаком вечной памяти погибших в авиакатастрофе.
Сообщается, что предложение Вукосавлевича получило в Сербии «широкую общественную поддержку».
Как ранее сообщали «Известия», Ту-154 российского оборонного ведомства разбился, упав в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека, включая журналистов и 65 артистов ансамбля имени Александрова, все они погибли.