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Сербские власти назовут парк в память о жертвах крушения Ту-154

Министр культуры и информации Сербии предложил увековечить память погибших артистов ансамбля Александрова

Власти Сербии заявили о своем намерении увековечить память российского ансамбля имени Александрова, участники которого стали жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич пообещал, что один из парков в столице страны Белграде назовут парком имени хора Александрова. Предположительно это будет тот парк, в котором находится памятник Николаю II.

Вукосавлевич уточнил, что предложение о наименовании парка уже должным образом оформлено и отправлено на рассмотрение президенту Сербии Александру Вучичу.

По словам министра, этот шаг станет символом российско-сербской дружбы и знаком вечной памяти погибших в авиакатастрофе.

Сообщается, что предложение Вукосавлевича получило в Сербии «широкую общественную поддержку».

Как ранее сообщали «Известия», Ту-154 российского оборонного ведомства разбился, упав в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека, включая журналистов и 65 артистов ансамбля имени Александрова, все они погибли.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Сербские власти назовут парк в память о жертвах крушения Ту-154

Министр культуры и информации Сербии предложил увековечить память погибших артистов ансамбля Александрова

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