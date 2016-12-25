МИД Латвии принес соболезнования родным жертв крушения Ту-154

К соболезнованиям в адрес родных и близких жертв крушения Ту-154 Минобороны РФ присоединился глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем», — написал глава МИД Латвии на своей странице в Twitter.

Тем временем возле здания российского посольства в Латвии, расположенного в доме №2 на улице Антонияс, жители Риги начали складывать цветы и фотографии самолета, а также ставить зажженные свечи, передает «РИА Новости».

Ранее свои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе выразили представители Италии, Испании, Германии, Норвегии, Белоруссии, Абхазии, ЮАР, Пакистана, Индии, Таджикистана, Киргизии и других стран.