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МИД Латвии принес соболезнования родным жертв крушения Ту-154

Министр иностранных дел Латвии выразил соболезнования по-английски на своей странице в Twitter

К соболезнованиям в адрес родных и близких жертв крушения Ту-154 Минобороны РФ присоединился глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем», — написал глава МИД Латвии на своей странице в Twitter.

Тем временем возле здания российского посольства в Латвии, расположенного в доме №2 на улице Антонияс, жители Риги начали складывать цветы и фотографии самолета, а также ставить зажженные свечи, передает «РИА Новости».

Ранее свои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе выразили представители Италии, Испании, Германии, Норвегии, Белоруссии, Абхазии, ЮАР, Пакистана, Индии, Таджикистана, Киргизии и других стран.

Как сообщали «Известия», летевший из Сочи в Сирию Ту-154 российского Министерства обороны пропал с радаров через две минуты после отправления. Впоследствии его обломки были обнаружены в Черном море недалеко от берега. Все находившиеся на борту — 92 человека, включая журналистов и артистов ансамбля имени Александрова, — признаны погибшими.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

МИД Латвии принес соболезнования родным жертв крушения Ту-154

Министр иностранных дел Латвии выразил соболезнования по-английски на своей странице в Twitter

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