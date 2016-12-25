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После инаугурации Трамп отменит до 70% указов Обамы

В штабе избранного президента США назвали «наследие» предшественника «надувной куклой»

Фото: REUTERS/Johnathan Ernst

Бывший спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что республиканец после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником Бараком Обамой.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60 или 70% будут аннулированы Трампом», — сказал Гингрич в эфире телеканала Fox News, цитаты из которого приводит ТАСС.

Также политик выразил уверенность, что Трамп с помощью «сообразительных юристов» добьется отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов Обамы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию. «От отчаяния Обама беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев», — заключил Гингрич.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

После инаугурации Трамп отменит до 70% указов Обамы

После инаугурации Трамп отменит до 70% указов ОбамыВ штабе избранного президента США назвали «наследие» предшественника «надувной куклой»

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