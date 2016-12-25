Трамп счел отсутствие США на переговорах по Сирии провалом Обамы

Переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа и он сам расценили отсутствие Соединенных Штатов на трехсторонних переговорах по Сирии в Москве как один из явных внешнеполитических провалов действующего главы государства Барака Обамы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник Трампа Ньют Гингрич.

По словам Гингрича, который сейчас считается одним из ближайших доверенных лиц избранного президента, а ранее возглавлял палату представителей конгресса США, Иран и Россия решили проводить переговоры при участии Турции и «при нулевом вкладе Америки».

Это, считает представитель команды Трампа, должно тревожить Вашингтон, поскольку свидетельствует о достижении администрацией Обамы «тупика слабости» и требует переосмысления действий США в сфере внешней политики.

Кроме того, Гингрич прокомментировал противоречие между интересами России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Он заявил, что сейчас Трамп видит в российском лидере Владимире Путине или противника, или партнера, или то и другое одновременно. «В одних областях вы соперничаете, в других — сотрудничаете», — пояснил представитель избранного президента США.

По итогам переговоров в Москве главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции подписали совместное заявление, в котором выразили готовность выступить в качестве гарантов при заключении соглашения между сирийскими властями и оппозицией.

Как сообщали «Известия», накануне президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонной беседы условились о координации усилий в сфере мирного урегулирования сирийского конфликта.