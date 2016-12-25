Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп счел отсутствие США на переговорах по Сирии провалом Обамы

Представитель избранного президента США назвал ситуацию во внешней политике страны «тупиком слабости»

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа и он сам расценили отсутствие Соединенных Штатов на трехсторонних переговорах по Сирии в Москве как один из явных внешнеполитических провалов действующего главы государства Барака Обамы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник Трампа Ньют Гингрич.

По словам Гингрича, который сейчас считается одним из ближайших доверенных лиц избранного президента, а ранее возглавлял палату представителей конгресса США, Иран и Россия решили проводить переговоры при участии Турции и «при нулевом вкладе Америки».

Это, считает представитель команды Трампа, должно тревожить Вашингтон, поскольку свидетельствует о достижении администрацией Обамы «тупика слабости» и требует переосмысления действий США в сфере внешней политики.

Кроме того, Гингрич прокомментировал противоречие между интересами России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Он заявил, что сейчас Трамп видит в российском лидере Владимире Путине или противника, или партнера, или то и другое одновременно. «В одних областях вы соперничаете, в других — сотрудничаете», — пояснил представитель избранного президента США.

По итогам переговоров в Москве главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции подписали совместное заявление, в котором выразили готовность выступить в качестве гарантов при заключении соглашения между сирийскими властями и оппозицией.

Как сообщали «Известия», накануне президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонной беседы условились о координации усилий в сфере мирного урегулирования сирийского конфликта.

Читайте также:

Путин и Роухани условились о координации усилий по Сирии

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Трамп счел отсутствие США на переговорах по Сирии провалом Обамы

Трамп счел отсутствие США на переговорах по Сирии провалом ОбамыПредставитель избранного президента США назвал ситуацию во внешней политике страны «тупиком слабости»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке