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Понедельник,
26 декабря
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Великобритания создаст ударные бригады против «Арматы» и «Курганца»

По оснащению эти бригады, как считают российские специалисты, заведомо уступают предполагаемому противнику

Британские военные собираются сформировать две сверхмобильные «ударные бригады» для «отражения российской агрессии» с применением танков «Армата» и боевых машин на платформе «Курганец», пишут «Известия». Предполагается, что первая такая бригада появится в 2020 году.

По словам главы министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона, в 2017 году будет создана экспериментальная группа, которая в дальнейшем доработает концепцию ударных бригад и применения «Аяксов» на поле боя.

Особенностью ударных групп британской армии должна стать их высокая мобильность, позволяющая перебрасывать их за считаные часы в любую точку Европы, чтобы «остановить возможное вторжение российских войск».

Эти бригады планируется оснастить боевыми машинами на платформе «Аякс» — они, как считают эксперты, по своим возможностям уступают и «Курганцу», и «Армате». Например, военный эксперт Алексей Хлопотов назвал «Аякс» очень странной машиной со слабым вооружением, которая «будет неплохо смотреться на параде, но для большой войны не годится».

Как ранее писали «Известия», в последнее время острую озабоченность возможным «российским вторжением» проявляет Литва, где даже выпустили методическое пособие на случай оккупации. Министр иностранных дел прибалтийской республики заявил, что Россия — это не сверхдержава, а сверхпроблема.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Великобритания создаст ударные бригады против «Арматы» и «Курганца»

По оснащению эти бригады, как считают российские специалисты, заведомо уступают предполагаемому противнику

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