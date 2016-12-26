ЦБ не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране

Банк России, вероятнее всего, не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора.



Как сообщили «Известиям» два федеральных чиновника в финансово-экономическом блоке правительства, Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на законопроект.

По мнению Минфина, ЦБ должен отвечать только за создание условий для роста ВВП и финстабильность, но не за всю экономику. В противном случае качество его работы снизится.

Напомним, что депутаты Орловской области предложили дополнить действующий закон «О Центральном банке». По их мнению, необходимо наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы.

Подробнее — в материале «Известий»: Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответе

