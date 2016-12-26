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Понедельник,
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Китай выразил протест США в связи с вмешательством в дела Тайваня

В новом законопроекте, который подписал Барак Обама, предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с островным государством

КНР выразил протест США из-за подписания Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону примерно $619 млрд на военные расходы в 2017 году. В этом документе также предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем.

«Китай выступает решительно против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа», — приводит ТАСС выдержки из заявления МИД КНР.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Они стали первыми с 1979 года, когда дипломатические отношения Тайваня и США прекратились. МИД Китая сделал представление американской стороне в связи с телефонным разговором.

Позже Трамп заявил, что не собирается «потакать Пекину в политике «единого Китая». Политика «одного Китая» связана с жесткой реакцией Пекина на существование Тайваня —так называемой Китайской Республики, официально не признанной большинством стран мира и США.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Китай выразил протест США в связи с вмешательством в дела Тайваня

В новом законопроекте, который подписал Барак Обама, предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с островным государством

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