Пан Ги Мун лидирует в президентской гонке Южной Кореи

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун с небольшим отрывом опередил экс-лидера южнокорейской оппозиции Мун Чжэ Ина по популярности среди избирателей в преддверии президентских выборов, сообщает агентство RealMeter.

Рейтинг Пан Ги Муна, согласно данным социологических опросов, достиг 23,3% (прирост за неделю составляет 2,8%). Причиной повышения популярности генсека ООН могли стать публикации в местной прессе о его стремлении вернуться в Южную Корею и посвятить себя улучшению уровня жизни ее граждан.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН настоятельно рекомендует генсекам организации не занимать государственные посты вскоре после окончания их полномочий. Срок пребывания Пан Ги Муна на посту генерального секретаря истекает зимой, однако его заявление о возвращении в Южную Корею было расценено как заявка на участие в президентских выборах в стране.

Для сравнения: Чжэ Ина в Южной Корее поддерживают 23,1% граждан, это на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим рейтингом.