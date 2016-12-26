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Премьер Японии посетит Перл-Харбор в ответ на визит Обамы в Хиросиму

Синдзо Абэ почтит память погибших от японской атаки на Перл-Харбор американцев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Гавайи, чтобы почтить память погибших во время атаки японцев на корабли и авиацию США в гавани Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ожидается, что таким образом японский премьер и президент США Барак Обама подтвердят значимость военного альянса двух стран. Их встреча состоится в Гонолулу, где родился нынешний американский лидер.

Поездка Абэ в Перл-Харбор рассматривается как ответный шаг со стороны японского руководства на майский визит Обамы. Тогда президент США во время саммита «большой семерки» в Японии посетил Хиросиму.

Тем не менее тогда Обама не принес извинений за бомбардировки городов Японии, поэтому не ожидается, что Абэ будет извиняться за нападение на Перл-Харбор.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Премьер Японии посетит Перл-Харбор в ответ на визит Обамы в Хиросиму

Синдзо Абэ почтит память погибших от японской атаки на Перл-Харбор американцев

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