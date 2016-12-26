Минсельхоз предложил отменить контроль наценок на детское питание

Российское Министерство сельского хозяйства собирается в следующем году прекратить регулирование торговых наценок на детское питание на региональном уровне, пишет «Коммерсант».

По его данным, уже разработан проект правительственного постановления об отмене права регионов на установку торговых наценок при продаже детского питания. Более того, этот документ согласован со всеми имеющими к нему отношение министерствами и ведомствами, а после утверждения будет направлен в правительство.

В Минсельхозе РФ сочли, что отменить регулирование наценок на детское питание необходимо — в противном случае возможно резкое сокращение его ассортимента в ряде регионов.

Помощник главы Министерства экономического развития Елена Лашкина пояснила, что регулирование надбавок фактически не сказывается на цене самого детского питания, зато приводит к подорожанию других товаров «за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки».

В то же время власти регионов опасаются, что отказ от регулирования наценок приведет к резкому подорожанию детского питания, которое сделает его недоступным для малоимущих граждан.

Ранее «Известия» писали о намерении утвердить в России единый технический регламент для питания детей до 14 лет. Предполагается, что документ коснется также используемых в детских продуктах пищевых добавок, дополнительных ингредиентов и даже упаковки.